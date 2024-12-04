Відео зі знущанням з тварини у Facebook опублікувала користувачка мережі Інна Мельничук, передає 24 Канал.

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Що відомо про вбивство тварини

Комбайнери прив'язали вагітну свиню до трактора і тягли полем. Згодом з неї почали випадати ненароджені поросята. Коли тварину відв'язали, вона намагалася втекти вже на перебитих лапах. Проте після знущань комбайнери її вбили.

Зооактивісти з UAnimals подали заяву до поліції щодо особливо жорстокого поводження з тваринами відповідно до частини 3 статті 299 Кримінального кодексу та надали інформації розголосу.

Таку несусвітню жорстокість немає слів коментувати. Відчуваємо лише лють і смуток. Вимагаємо від поліції Тернопільської області оперативно зреагувати та зробити все, аби зловмисники відповіли за вчинену жорстокість,

– кажуть в організації.

Зоозахисники закликали користувачів надати ситуацію розголосу, щоб цей жахливий випадок не залишився непоміченим. Там також додали, що жодна тварина не має страждати від людської жорстокості та негуманності.

У компанії "Контінентал Фармерз Груп", де працювали вбивці тварини, відреагували на звернення зоозахисників. У соцмережах підприємство заявило, що провело внутрішнє розслідування, з'ясувало особи шкуродерів та відсторонило їх від роботи.

У компанії повідомили, що їм соромно за дії співробітників та пообіцяли зробити все можливе, аби випадок не залишився безкарним. Наразі там співпрацюють із правоохоронними органами.

Схожий випадок у вересні трапився на Рівненщині. Нелюд прив'язав собаку до мотоцикла і тягнув її по дорозі.