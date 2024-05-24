Правоохоронці затримали двох чоловіків віком 37 та 45 років, яких підозрюють у причетності до цієї трагедії. Нагадаємо, що нещодавно у Польщі повідомляли про жорстоке вбивство українця на фермі.
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Трагічна смерть українця в Каліші
У місті Каліш, що в центрі Польщі, трагічно загинув 41-річний громадянин України внаслідок падіння з четвертого поверху багатоповерхового будинку.
Інцидент стався у середу, 22 травня, ввечері. Рятувальні служби, які прибули на місце події, намагалися реанімувати чоловіка, але безуспішно.
За інформацією речника Окружної прокуратури в місті Острув Великопольський Мацея Мелера, правоохоронці затримали двох чоловіків віком 37 та 45 років, яких підозрюють у причетності до цієї трагедії.
У Німеччині жорстоко вбили двох військових: що відомо
- 28 квітня 2024 року у Мурнау, що в Німеччині, двох українців вбили ножем. Правоохоронці затримали підозрюваного – ним виявився громадянин Росії. Чоловіка затримали того ж вечора.
- Німецькі правоохоронці доставили його до виправної колонії, де він зараз перебуває під вартою.
- Міністерство закордонних справ України повідомило, що загиблі, за попередніми даними, були військовими, які за кордоном проходили реабілітацію. Глава МЗС Дмитро Кулеба вимагав тримати справу під особливим контролем у Департаменту консульської служби та Генеральному консульстві в Мюнхені.