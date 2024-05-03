Пресслужба МЗС у коментарі 24 Каналу розповіла подробиці вбивства українця в Угорщині. Повідомили, що затримано громадянина Казахстану.

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Вбивство сталося внаслідок сварки

Так, за інформацією посольства України в Угорщині, в результаті ножового поранення загинув українець 1975 року народження.

Інцидент стався внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Громадянина Казахстану, який підозрюється у вчинені зазначеного злочину, затримано. Ведуться слідчі дії,

– повідомили в МЗС.

Додали, що посольство встановлює зв'язок із родичами загиблого. Окрім того, перебуває на постійному контакті зі слідчими органами Угорщини.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Що вже відомо