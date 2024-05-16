Прокурор районної прокуратури у Лемборку Поморського воєводства Польщі Патрик Вегнер повідомив, що у цій справі арештовано 3 громадян Польщі, зокрема одну жінку. Про це він розповів в коментарі Укрінформу.

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Деталі жорстокого вбивства українця в Польщі

Заарештовано троє осіб. Один з підозрюваних у злочині був працедавцем, який надавав роботу і житло загиблому українцю, а інший – співробітником,

– повідомив прокурор Вегнер.

За його словами, прокуратура у співпраці з українськими консульством у Гданську і Прикордонною службою Польщі ще встановлюватиме повну інформацію про загиблого, а саме: коли він приїхав до Польщі і де до цього перебував. Зазначається, що попередньо слідство вже встановило, що чоловік жив сам, а у сусідній Польщі в нього ще є сестра. Мати загиблого проживає в Україні.

Прокурор зазначив, що чоловік був єдиним українцем, який працював на цьому невеликому агропідприємстві, де розводять велику рогату худобу.



У Польщі вбили українця / Фото OSP Rokity

Вегнер повідомив, що прокуратура намагається встановити мотив цього злочину, звертаючи увагу, що вбивство, скоріше за все не було скоєно на національному підґрунті. Він вважає, що на агресивні дії затриманих вплинуло розпивання спиртних напоїв, адже злочин скоїли в стані сильного алкогольного сп’яніння.

За словами прокурора, вбивство українця його працедавець вчинив з особливою жорстокістю. Крім цього, слідством було встановлено, що чоловік був схильний до насильства, а також бив своїх працівників.

Відомо, що двом підозрюваним, які безпосередньо причетні до вбивства, загрожує довічне ув'язнення, а третій підозрюваній загрожує до 5 років перебування за ґратами за ненадання допомоги і приховування слідів злочину.

Що раніше повідомляли про це вбивство