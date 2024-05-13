Судове засідання у справі Бішимбаєва відбулось 13 травня та транслювалось онлайн, передає 24 Канал. Бакитжан Байжанов, двоюрідний брат Бішимбаєва, звинувачений у приховуванні злочину, отримав чотири роки позбавлення волі.
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Суд над Бішимбаєвим
Під час суду батько Салтанат Нукенової Амангельди Нукенов заявив, що Бішимбаєв заслуговує на довічний термін за вбивство його дочки. У своєму останньому слові Бішимбаєв заявив, що винний, але не в умисному вбивстві.
Жодного моменту того вечора я не бажав смерті своїй дружині. Я не припускав такого результату. Я винен, але не в умисному вбивстві,
– заявив він.
Ексміністр також додав, що не намагався уникнути відповідальності, а слідство піддалося тиску соцмереж і ЗМІ.
Цікаво, що в 2018 році суд вже призначав Бішимбаєву 10 років колонії суворого режиму. Тоді, за версією слідства, Бішімбаєв, будучи главою національного холдингу "Байтерек", організував схему з розкрадання держкоштів і отримував хабарі від будівельних компаній.
Однак у лютому 2019 тодішній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв помилував Бішімбаєва, і його термін скоротили з 10 до чотирьох років.
Вбивство Салтанат Нукенової: коротко
- У листопаді 2023 року тіло Сантанат Нукенової було виявлено у VIP-кабінці одного з елітних ресторанів. У ній перебував також її чоловік Куандик Бішимбаєв. Згодом з’ясувалося, що він бив дівчину протягом кількох годин, а після цього він думав, що Салтанат спить. Експертиза показала, що причиною смерті Салтанат стала закрита черепно-мозкова травма.
- Справу ексміністра розслідували за двома статтями Кримінального кодексу: "Убивство, здійснене з особливою жорстокістю" та "Катування". Брата Бішимбаєва, Бахитжана Байжанова, звинувачували у приховуванні злочину та неповідомленні про достовірно відомий вчинений важкий злочин.
- Головний судовий розгляд у цій справі розпочався 27 березня за участю присяжних. Згодом у суді показали кадри з камер відеоспостереження у ресторані, де можна побачити, як Бішимбаєв б'є дружину.
- Справа ексміністру економіки Казахстану набула розголосу, а багатогодинні трансляції судових засідань дивились сотні тисяч людей у різних країнах.