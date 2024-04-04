Уся історія вбивства та подальші судові засідання, які транслюють онлайн, набули широкого суспільного резонансу в Казахстані та за його межами. Про те, що відомо про моторошний інцидент, розповідає 24 Канал.

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Обставини вбивства

Увечері 8 листопада 2023 року Салтанат Нукенова разом із подругою пішла на концерт, який проходив у центральній концертній залі "Казахстан". За словами Бішимбаєва, його дружина захотіла, щоб туди разом ізнею пішов і чоловік. Після концерту він уже вдвох із Салтанат пішов у ресторан, де розпочалась сварка.

Вбивство Салтанат Нукенової сталось восени 2023 року / Фото: @_salta_n

За версією слідства, у холі ресторану Бішимбаєв завдав Салтанат "серію нищівних ударів" кулаками по голові. Вона впала на підлогу, після чого він почав бити її ногами. Намагаючись врятуватися, Салтанат сховалася в одній із VIP-кабінок ресторану, але Бішимбаєв вибив двері та знову побив її.

Після побиття дружини Бішимбаєв зателефонував до директора ресторану, свого двоюрідного брата Бахитжана Байжанова, і попросив, щоб той приїхав. На місці Байжанов побачив Нукенову, яка лежала непритомна і хрипіла. Навколо була кров та вирване волосся. Бішимбаєв і Байжанов підняли Нукенову і поклали на диван, але викликати швидку допомогу не стали. За кілька годин директор закладу побачив, що вона мертва,

– повідомляють ЗМІ.

Експертиза показала, що причиною смерті Салтанат стала закрита черепно-мозкова травма.

Судові засідання

Справу ексміністра розслідують за двома статтями Кримінального кодексу: "Убивство, здійснене з особливою жорстокістю" та "Катування". Варто також зазначити, що брата Бішимбаєва, Бахитжана Байжанова, звинувачують у приховуванні злочину та неповідомленні про достовірно відомий вчинений важкий злочин.

Зверніть увагу! Раніше на трагедію відреагував президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він доручив тримати розслідування на особливому контролі.

Головний судовий розгляд у цій справі розпочався 27 березня за участю присяжних. Станом на 4 квітня, в Астані в столичному суді відбулось вже четверте засідання. Цікаво, що на уточнювальне запитання свого адвоката Куандик Бішимбаєв заявив, що бив дружину "тільки долонею".

Вона підвелася та була в такому якось... як у нокдауні. Вона погано контролювала своє тіло і, піднімаючись, вона ще раз упала. По суті, вона піднімалася, піднімалася і в якийсь момент м'язи корпусу в неї не стрималися, і вона ось знову рівновагу втратила і знову вдарилася об кахельну підлогу обличчям. І якийсь час знову лежала. Я стояв біля входу в туалет і спостерігав за цим,

– коментував чоловік травми Нукенової.

Згодом у суді показали кадри з камер відеоспостереження у ресторані, де можна побачити, як Бішимбаєв б'є дружину. Увага, відео містить насильницький контент 18+

Ексміністр також заявив, що не міг зрозуміти, чому його дружина втрачає рівновагу – від ударів, чи тому що була п'яною. На минулому засіданні Бішимбаєв розповідав про життя з вбитою дружиною майже п'ять годин, однак до епізоду вбивства він так і не дійшов. Тоді він попросив суд перенести слухання цього епізоду на наступне засідання нібито тому що "втомився говорити".

Судові засідання у справі Бішимбаєва транслюють у мережі / Верховний суд Казахстану

За словами експосадовця, його дружина Салтанат була нервовою, агресивною, психологічно нестабільною, постійно мучила його підозрами про зраду і ревнувала, а також зловживала алкогольними напоями.

Наразі за вбивство дружини Бішимбаєву загрожує 15 років за ґратами.

Суспільний резонанс

Хоч жорстоке вбивсто сталось ще наприкінці минулого року, справжнього розголосу ця історія набула лише зараз. Багатогодинні трансляції судових засідань дивляться сотні тисяч людей, а обговорення шокуючої справи поширилось і на інші країни.

Особливо активно історію вбивства Салтанат обговорюють користувачі тіктоку. Там обурюються, що жертву намагаються зробити винною у власному вбивстві, бо вона нібито "довела" чоловіка.

У мережі слідкують за розвитком справи щодо вбивства Салтанат / коментарі у тіктоці

Користувачів також обурює поведінка судді, яка, на думку багатьох, є упередженою та м'якою щодо Бішимбаєва та скоєного жорстокого злочину.