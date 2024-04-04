Вся история убийства и последующие судебные заседания, которые транслируют онлайн, получили широкий общественный резонанс в Казахстане и за его пределами. О том, что известно о жутком инциденте, рассказывает 24 Канал.

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Обстоятельства убийства

Вечером 8 ноября 2023 года Салтанат Нукенова вместе с подругой пошла на концерт, который проходил в центральном концертном зале "Казахстан". По словам Бишимбаева, его жена захотела, чтобы туда вместе с ней пошел и муж. После концерта он уже вдвоем с Салтанат пошел в ресторан, где началась ссора.

Убийство Салтанат Нукеновой произошло осенью 2023 года / Фото: @_salta_n

По версии следствия, в холле ресторана Бишимбаев нанес Салтанат "серию сокрушительных ударов" кулаками по голове. Она упала на пол, после чего он начал избивать ее ногами. Пытаясь спастись, Салтанат спряталась в одной из VIP-кабинок ресторана, но Бишимбаев выбил дверь и снова избил ее.

После избиения жены Бишимбаев позвонил директору ресторана, своему двоюродному брату Бахытжану Байжанову, и попросил, чтобы тот приехал. На месте Байжанов увидел Нукенову, которая лежала без сознания и хрипела. Вокруг была кровь и вырванные волосы. Бишимбаев и Байжанов подняли Нукенову и уложили на диван, но вызвать скорую они помощь не стали. Через несколько часов директор заведения увидел, что она мертва,

– сообщают СМИ.

Экспертиза показала, что причиной смерти Салтанат стала закрытая черепно-мозговая травма.

Судебные заседания

Дело экс-министра расследуют по двум статьям Уголовного кодекса: "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Пытки". Стоит также отметить, что брата Бишимбаева, Бахитжана Байжанова, обвиняют в сокрытии преступления и несообщении о достоверно известном совершенном тяжком преступлении.

Обратите внимание! Ранее на трагедию отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он поручил держать расследование на особом контроле.

Главное судебное разбирательство по этому делу началось 27 марта с участием присяжных. По состоянию на 4 апреля, в Астане в столичном суде состоялось уже четвертое заседание. Интересно, что на уточняющий вопрос своего адвоката Куандык Бишимбаев заявил, что бил жену "только ладонью".

Она встала и была в таком как-то... как в нокдауне. Она плохо контролировала свое тело и, поднимаясь, она еще раз упала. По сути, она поднималась, поднималась и в какой-то момент мышцы корпуса у нее не сдержались, и она вот опять равновесие потеряла и опять ударилась о кафельный пол лицом. И какое-то время опять лежала. Я стоял у входа в туалет и наблюдал за этим,

– комментировал муж травмы Нукеновой.

Впоследствии в суде показали кадры камер видеонаблюдения в ресторане, где можно увидеть, как Бишимбаев бьет жену. Внимание, видео содержит насильственный контент 18+

Экс-министр также заявил, что не мог понять, почему его жена теряет равновесие – от ударов, или потому что была пьяной. На прошлом заседании Бишимбаев рассказывал о жизни с убитой женой почти пять часов, однако до эпизода убийства он так и не дошел. Тогда он попросил суд перенести слушание этого эпизода на следующее заседание якобы потому что "устал говорить".

Судебные заседания по делу Бишимбаева транслируют в сети / Верховный суд Казахстана

По словам экс-чиновника, его жена Салтанат была нервной, агрессивной, психологически нестабильной, постоянно мучила его подозрениями об измене и ревновала, а также злоупотребляла алкогольными напитками.

Сейчас за убийство жены Бишимбаеву грозит 15 лет за решетку.

Общественный резонанс

Хотя жестокое убийство произошло еще в конце прошлого года, настоящую огласку эта история приобрела только сейчас. Многочасовые трансляции судебных заседаний смотрят сотни тысяч человек, а обсуждение шокирующего дела распространилось и на другие страны.

Особенно активно историю убийства Салтанат обсуждают пользователи тиктока. Там возмущаются, что жертву пытаются сделать виновной в собственном убийстве, потому что она якобы "довела" мужчину.

В сети следят за развитием дела по убийству Салтанат / комментарии в тик-токе

Пользователей также возмущает поведение судьи, которая, по мнению многих, предвзята и мягка в отношении Бишимбаева и совершенного жестокого преступления.