Казахам предлагают воспользоваться маршрутами через Польшу и Молдову. Такое заявление не возникло на пустом месте, как пояснил 24 Каналу офицер ВСУ и боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец, к этому может быть причастна Россия.

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Россия может проводить ИПСО

Офицер ВСУ подчеркнул, что Казахстан – это дружественное и союзное государство с Россией, которое активно помогало россиянам избегать санкционного режима и способствовало поставке подсанкционных товаров.

Поэтому их дипломатическое представительство может использоваться для проведения информационно-психологических операций. Другими словами – вброс массовой дезинформации,

– отметил Тарас Березовец.

Если бы подобное предупреждение поступало от западных союзников, в таком случае можно к нему отнестись серьезно. Впрочем, европейские посольства не сообщали о необходимости эвакуации их граждан. Поэтому нет оснований доверять Казахстану.

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