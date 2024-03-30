Казахам пропонують скористатися маршрутами через Польщу та Молдову. Така заява не виникла на порожньому місці, як пояснив 24 Каналу офіцер ЗСУ та боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець, до цього може бути причетною Росія.
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Росія може проводити ІПСО
Офіцер ЗСУ підкреслив, що Казахстан – це дружня та союзна держава з Росією, яка активно допомагала росіянам уникати санкційного режиму та сприяла постачанню підсанкційних товарів.
Тому їхнє дипломатичне представництво може використовуватися для проведення інформаційно-психологічних операцій. Іншими словами – вкидання масової дезінформації,
– наголосив Тарас Березовець.
Якби подібне попередження поступало від західних союзників, у такому випадку можна до нього поставитися серйозно. Утім, європейські посольства не повідомляли про необхідність евакуації їхніх громадян. Тому немає підстав довіряти Казахстану.
Казахстан та Росія: актуальні новини
- Нещодавно в селі Коряково Калузької області сталася перестрілка ФСБ з громадянами Казахстану. Внаслідок цього було вбито двох казахів – 35-річного Сабіта Аширалієва і 32-річного Джанібека Таскулаєва. Зазначається, що вони приїхали в Росію 28 лютого. В Комітеті національної безпеки Казахстану зазначили, що за вказаним фактом ведеться досудове розслідування.
- Росія використовує шляхи через Казахстан, щоб купувати товари подвійного призначення – ті, які можуть використовуватися як у цивільному житті, так і на війні. Спочатку товар через Китай потрапляє до Казахстану. А потім значна частина цих товарів опиняється у Росії. Експорт 45 цільових товарів зріс до 1,3 мільярда доларів у 2023 році – це на 64% більше, ніж у 2022 році.
- Зенітні та балістичні ракети, які випробовують на полігоні Капустин Яр, що базується в Астраханській області Росії, спочатку летять у бік Казахстану і падають у Бокейорді – у степу, де розташований природний заказник, що особливо охороняється. Після випробувань ракети летять вбивати українців.