Ракети з цього російського полігону падають на жителів прикордонного району Казахстану. Вже після випробування, ці ракети летять вбивати українців.

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Росія тестує свої ракети на казахах для війни в Україні

Відомо, що ракетний полігон Капустин Яр базується в Астраханській області Росії. Однак, як зазначають у ЗМІ, зенітні та балістичні ракети, які там випробовують, летять у бік Казахстану і падають у Бокейорді – у степу, де розташований природний заказник, що особливо охороняється.

За інформацією журналістів, після випробувань ракети "полетять вбивати українців, але спочатку їх перевіряють на казахах".

У виданні зазначають, що ракети скидають паливо в їхній степ, уламки падають біля їхніх будинків, вбивають їхню худобу, а пожежі, що спалахнули, казахи гасять самі.

Ще важчі екологічні наслідки: дорослі в Бокейорді помирають від раку, діти народжуються з інвалідністю,

– йдеться в повідомленні.

Журналісти пояснюють, що коли Казахстан перестав бути частиною СРСР, випробування російських ракет на його території не припинилися, І тепер республіка здає в оренду свої землі під полігони.

Наслідки ракетних випробувань

Відповідно до даних "Національної енциклопедії Казахстану", що видана у 2005 році, за 56 років існування полігону Капустин Яр там було підірвано 24 тисячі ракет, проведено випробування 177 видів військової техніки, знищено 619 ракет СС-20.

Радіаційні перевірки показали, що вже тоді, майже 20 років тому, вміст у ґрунті радіоактивних речовин був "у кілька разів вищим за допустимі норми".

Після медичного обстеження місцевого населення на території полігону встановили, що серед людей рівень психічних захворювань (особливо дітей) у 2,3 раза вищий за середній рівень по області та в 2,1 раза вищий за рівень по республіці. Особливо переважають злоякісні пухлини, легеневі захворювання, порушення імунної системи і складу крові".

Попри те, що минуло ще 19 років, впродовж цього часу Капустин Яр продовжував функціонувати. За офіційними даними, у Бокейординському районі зареєстровано 19 тисяч осіб. Скільки живе насправді — невідомо, багато хто виїхав, багато хто, навпаки, працює на "точках" і живе у степу без жодної реєстрації.

Журналісти повідомляють, що коли російські військові випробовують чергову ракету, казахів про це ніхто не попереджає. Але про кожен вибух у Бокейорді знають. В Урде їх чують щонайменше двічі на місяць.

У виданні наголошують, що офіційно будь-який чиновник скаже, що шкода від полігону не доведена, проте є зовсім новий документ, а саме постанова адміністрації Бокейординського району про виплати "людям з інвалідністю, які постраждали від наслідків діяльності полігонів". Журналісти додають, що йдеться зокрема про Капустин Яр.

Згідно з офіційним документам місцевої влади, за 9 місяців 2023 року усім "постраждалим від ядерних полігонів" виплачено з місцевого бюджету 48,8 тисяч євро.

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