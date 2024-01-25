В грудні 2023 року зафіксовали 81 випадок використання російських гранат з отруйними речовинами. Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик.

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Росіяни використовують новий вид гранат із отруйним газом

Відомо, що у грудні вперше зафіксовали застосування гранати РГ-Во.

Ця граната містить хлорацетофенон — речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів.

Так, у Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускають, що в разі потрапляння такого боєприпасу в приміщення або бліндаж достатньо 5 хвилин, аби вбити там людей.

Встановлено, що зразок гранати виготовлений у 2023 році на заводі, який працює ще з часів СРСР.

Таким чином, в 2017 році росія збрехала про виконання взятих на себе зобов'язань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Згідно з якою мала знищити саму зброї та виробничі потужності, де вона виготовлялася,

— наголосив капітан Андрій Рудик.

У Центрі не виключають, що сьогодні Росія намагається вивчати реакцію світової спільноти, аби згодом розширити номенклатуру використання хімічної зброї.

Довідка! У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки зазначили, що станом на січень 2024 року з початку широкомасштабного російського вторгнення зафіксовано 626 атак з використанням хімічних речовин. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.

Випадки використання хімічної зброї росіянами