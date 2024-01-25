Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він назвав мету спланованої інформаційної атаки країни-терориста.

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Російська провокація

Путінські пропагандисти, зокрема Маргаріта Симоньян, опублікували "список з українськими військовополоненими", які нібито перебували на борту літака й загинули внаслідок катастрофи. Насправді вже вдалося з'ясувати, що певна кількість цих людей жива. До того ж щонайменше одну людину обміняли раніше.

Страшно уявити стан батьків, матерів, дружин, які побачили ім'я свого сина у списках загиблих. Хоча насправді він живий,

– мовив Яковенко.

25 січня має відбутися засідання Радбезу ООН, яке намагається організувати Росія у зв'язку з падінням Іл-76. Однак насправді тут все й так зрозуміло. Військово-транспортні літаки, які є безпосередніми винуватцями терористичних атак на Харків, це законні цілі українських Збройних Сил.

Є різні гіпотези, проте до розслідування досить складно говорити, що сталося з цим літаком,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

За попередніми даними, Іл-76 летів не в бік Бєлгорода, а навпаки у зворотному напрямку. Це свідчить про те, що військовополонених на борту не було. Найімовірніше, збитий літак перевозив засоби для знищення Харкова, які й стали причиною численних ракетних обстрілів міста протягом останніх днів, внаслідок чого загинуло багато людей й зруйновано понад 200 житлових будинків.

Зверніть увагу! На тлі інформації про падіння російського літака Іл-76 у Генштабі ЗСУ заявили, що Росія збільшила кількість військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода, а інтенсивність обстрілів прямо пов'язана зі зростанням кількості таких бортів. ЗСУ будуть й надалі вживати заходів, щоб знищувати засоби доставлення, контролю за повітряним простором, щоб знищувати терористичну загрозу, включно з тією, яка на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

"Це все законна мета, тому провокації тут абсолютно очевидні. Мета – зайвий раз звалити з хворої голови на здорову, оголосити Україну терористичною державою. Це все ми вже неодноразово проходили й чули. Можна згадати лише малайзійський боїнг, щодо якого були різні версії", – додав Яковенко.

Проросійські бойовики пострілом зенітно-ракетного комплексу "БУК М1" 17 липня 2014 року збили пасажирського літака компанії Malaysia Airlines. Він виконував регулярний рейс МН17. Внаслідок катастрофи загинули всі пасажири та екіпаж. Загалом 298 осіб.

Спершу проросійські бойовики, зокрема терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, повідомляли, що збили літак й хизувалися "досягненням". Однак після обстеження місця падіння літака терористи виявили, що вони збили пасажирський літак й почали прибирати з мережі всі попередні повідомлення.

Росіяни вигадали багато різних версій, щоб звинуватити Україну. Зокрема, що нібито Boeing 777 збив український штурмовик Су-25. Проте від правди втекти не змогли.

На думку російського опозиційного журналіста, доки триватиме війна, то будуть медійні провокації та продовжуватимуться інформаційні атаки.

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