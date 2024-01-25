Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он назвал цель спланированной информационной атаки страны-террориста.
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Российская провокация
Путинские пропагандисты, в частности Маргарита Симоньян, опубликовали "список с украинскими военнопленными", которые якобы находились на борту самолета и погибли в результате катастрофы. На самом деле уже удалось выяснить, что определенное количество этих людей живо. К тому же по меньшей мере одного человека обменяли раньше.
Страшно представить состояние родителей, матерей, жен, которые увидели имя своего сына в списках погибших. Хотя на самом деле он жив,
– сказал Яковенко.
25 января должно состояться заседание Совбеза ООН, которое пытается организовать Россия в связи с падением Ил-76. Однако на самом деле здесь все и так понятно. Военно-транспортные самолеты, которые являются непосредственными виновниками террористических атак на Харьков, это законные цели украинских Вооруженных Сил.
Есть разные гипотезы, однако до расследования достаточно сложно говорить, что произошло с этим самолетом,
– отметил российский оппозиционный журналист.
По предварительным данным, Ил-76 летел не в сторону Белгорода, а наоборот в обратном направлении. Это свидетельствует о том, что военнопленных на борту не было. Вероятнее всего, сбитый самолет перевозил средства для уничтожения Харькова, которые и стали причиной многочисленных ракетных обстрелов города в течение последних дней, в результате чего погибло много людей и разрушено более 200 жилых домов.
"Это все законная цель, поэтому провокации здесь абсолютно очевидны. Цель – лишний раз свалить с больной головы на здоровую, объявить Украину террористическим государством. Это все мы уже неоднократно проходили и слышали. Можно вспомнить только малайзийский боинг, относительно которого были разные версии", – добавил Яковенко.
Сначала пророссийские боевики, в частности террорист Игорь Стрелков-Гиркин, сообщали, что сбили самолет и хвастались "достижением". Однако после обследования места падения самолета террористы обнаружили, что они сбили пассажирский самолет и начали убирать из сети все предыдущие сообщения.
Россияне придумали много разных версий, чтобы обвинить Украину. В частности, что якобы Boeing 777 сбил украинский штурмовик Су-25. Однако от правды убежать не смогли.
По мнению российского оппозиционного журналиста, пока будет продолжаться война, то будут медийные провокации и будут продолжаться информационные атаки.
Могли ли на борту Ил-76 быть пленные: что говорят в Украине
- В Белгородской области 24 января упал самолет Ил-76. Россияне заявили, что якобы на борту сбитого самолета находилось 65 украинских пленных, которых должны были обменять.
- В ГУР МО подтвердили информацию, что 24 января должен был состояться очередной обмен пленными. Однако украинская разведка не обладает исчерпывающей информацией, кто находился на самолете. Ведь Россия не сообщила украинской стороне о количестве транспортных средств, маршруты и формы доставки пленных.
- По словам представителя ГУР Андрея Юсова, на борту Ил-76 должны были находиться российские чиновники. Однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на этот самолет.
На видео с места авиатрощи не видно останков человеческих тел. В местный морг в Белгороде вчера доставили всего 5 тел. Эта цифра соответствует количеству личного состава экипажа Ил-76.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что пока неизвестно, кто или что было на борту воздушного судна. Впрочем, если бы Россия имела хоть какие-то фотодоказательства, что на борту якобы были украинские пленные, то обязательно бы показала их.