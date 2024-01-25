Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он назвал цель спланированной информационной атаки страны-террориста.

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Российская провокация

Путинские пропагандисты, в частности Маргарита Симоньян, опубликовали "список с украинскими военнопленными", которые якобы находились на борту самолета и погибли в результате катастрофы. На самом деле уже удалось выяснить, что определенное количество этих людей живо. К тому же по меньшей мере одного человека обменяли раньше.

Страшно представить состояние родителей, матерей, жен, которые увидели имя своего сына в списках погибших. Хотя на самом деле он жив,

– сказал Яковенко.

25 января должно состояться заседание Совбеза ООН, которое пытается организовать Россия в связи с падением Ил-76. Однако на самом деле здесь все и так понятно. Военно-транспортные самолеты, которые являются непосредственными виновниками террористических атак на Харьков, это законные цели украинских Вооруженных Сил.

Есть разные гипотезы, однако до расследования достаточно сложно говорить, что произошло с этим самолетом,

– отметил российский оппозиционный журналист.

По предварительным данным, Ил-76 летел не в сторону Белгорода, а наоборот в обратном направлении. Это свидетельствует о том, что военнопленных на борту не было. Вероятнее всего, сбитый самолет перевозил средства для уничтожения Харькова, которые и стали причиной многочисленных ракетных обстрелов города в течение последних дней, в результате чего погибло много людей и разрушено более 200 жилых домов.

Обратите внимание! На фоне информации о падении российского самолета Ил-76 в Генштабе ВСУ заявили, что Россия увеличила количество военно-транспортных самолетов, что в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода, а интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества таких бортов. ВСУ будут и в дальнейшем принимать меры, чтобы уничтожать средства доставки, контроля за воздушным пространством, чтобы уничтожать террористическую угрозу, включая ту, которая на Белгородско-Харьковском направлении.

"Это все законная цель, поэтому провокации здесь абсолютно очевидны. Цель – лишний раз свалить с больной головы на здоровую, объявить Украину террористическим государством. Это все мы уже неоднократно проходили и слышали. Можно вспомнить только малайзийский боинг, относительно которого были разные версии", – добавил Яковенко.

Пророссийские боевики выстрелом зенитно-ракетного комплекса "БУК М1" 17 июля 2014 года сбили пассажирский самолет компании Malaysia Airlines. Он выполнял регулярный рейс МН17. В результате катастрофы погибли все пассажиры и экипаж. Всего 298 человек.

Сначала пророссийские боевики, в частности террорист Игорь Стрелков-Гиркин, сообщали, что сбили самолет и хвастались "достижением". Однако после обследования места падения самолета террористы обнаружили, что они сбили пассажирский самолет и начали убирать из сети все предыдущие сообщения.

Россияне придумали много разных версий, чтобы обвинить Украину. В частности, что якобы Boeing 777 сбил украинский штурмовик Су-25. Однако от правды убежать не смогли.

По мнению российского оппозиционного журналиста, пока будет продолжаться война, то будут медийные провокации и будут продолжаться информационные атаки.

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