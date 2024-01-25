Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун, отметив, что Россия неоднократно пытается скрыть собственные военные преступления. А ситуация относительно падения Ил-76 вообще немного странная.

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Россия имеет значительный опыт во лжи

Как отметил Ягун, Ил-76 не был приспособлен к перевозке людей. Конечно, там есть кресла вдоль бортов. Но чрезвычайно странно, зачем использовать такой мощный самолет для перевозки пленных.

Использовать такой самолет, который только недавно летал за границу по какой-то груз... Но больше всего удивляет, что все подтвердили – самолет не летел в Белгород. Он летел из Белгорода и направлялся в другую сторону. Сами источники говорили, что взлетал, а не приземлялся. Поэтому зачем россияне врали? Могли бы промолчать, как это и произошло с самолетом А-50,

– сказал Ягун.

Вероятнее всего, провокацию с украинскими пленными россияне давно уже готовили. И они просто подогнали ее под событие, которое произошло. Даже на фотографиях, которые сделал гражданский персонал, не было видно погибших. Там было только одно тело. А потом на место падения не допускали никого, кроме спецслужб.

Эта вся секретность вокруг этого события вызывает много вопросов. В общем и в России, и в СССР есть огромный опыт во лжи. Вы только вспомните ситуацию с пленными, которые были расстреляны в Катыни. Они столько лет говорили, что это делали немцы. Потом признали, что были виноваты. А после окончания "оттепели" в отношениях с Западом снова вернулись к старой версии,

– рассказал Ягун.

Падение Ил-76: кратко