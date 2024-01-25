Про це 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун, зауваживши, що Росія неодноразово намагається приховати власні воєнні злочини. А ситуація щодо падіння Іл-76 взагалі дещо дивна.

До теми Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: усе, що відомо про подію

Росія має значний досвід у брехні

Як зазначив Ягун, Іл-76 не був пристосований до перевезення людей. Звісно, там є крісла вздовж бортів. Але надзвичайно дивно, навіщо використовувати такий потужний літак для перевезення полонених.

Використовувати такий літак, який тільки недавно літав за кордон по якийсь вантаж… Але найбільше дивує, що усі підтвердили – літак не летів до Бєлгорода. Він летів з Бєлгорода і прямував в інший бік. Самі джерела говорили, що злітав, а не приземлявся. Тому навіщо росіяни брехали? Могли б промовчати, як це і сталося з літаком А-50,

– сказав Ягун.

Найімовірніше, провокацію з українськими полоненими росіяни давно вже готували. І вони просто підігнали її під подію, яка сталася. Навіть на світлинах, які зробив цивільний персонал, не було видно загиблих. Там було лише одне тіло. А потім на місце падіння не допускали нікого, окрім спецслужб.

Оця вся секретність навколо цієї події викликає багато питань. Загалом і в Росії, і в СРСР є значний досвід в брехні. Ви тільки згадайте ситуацію з полоненими, які були розстріляні в Катині. Вони стільки років говорили, що це робили німці. Потім визнали, що були винні. А після закінчення "відлиги" у відносинах із Заходом знову повернулися до старої версії,

– розповів Ягун.

Падіння Іл-76: коротко