У ЗСУ уточнили, що ворожий Іл-76 перевозив ракети для ЗРК С-300. УП посилається на джерела в Генштабі.

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"В Збройних силах підтвердили факт падіння літака, вказавши, що "це їхня робота". Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300", – ідеться у повідомленні.



УП повідомила про причетність ЗСУ до падіння літака / Скриншот

Зауважимо, що згодом "Українська правда" виправила текст: прибрали згадку про причетність ЗСУ. Наразі на сайті зазначено, що їх джерела у ЗСУ підтвердили лише факт падіння літака.

"Джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300", – зазначило видання в остаточній версії.

Важливо! У Міноборони наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з'ясовують інформацію", пише Суспільне.

Збиття Іл-76 у Бєлгородській області: головне

Спершу про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Корочанському районі Бєлгородській області повідомили російські телеграм-канали.

Майже відразу в мережі з'явилися кадри падіння літака.

Російські пабліки повідомляють, що на борту буцімто перебувало 63 особи і всі вони загинули.

Водночас міноборони країни-агресора висунуло свою заяву. Там визнали, що літак впав, але заявили, що на борту перебували 65 полонених українських військовослужбовців, шестеро членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Що відомо про літак Іл-76

Один Іл-76МД-90А коштує в середньому близько 3,7 мільярда рублів. Однак, через нестабільність курсу долара в Росії, реальна ціна станом на вересень 2023 року була ближчою до 5 мільярдів рублів.