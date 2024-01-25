Про це в ефірі телемарафону розповів Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що потрібне розслідування падіння Іл-76.
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Лубінець про падіння Іл-76
Дмитро Лубінець зазначив, що наразі невідомо, що або хто перебував у збитому Іл-76. За інформацією омбудсмена, він не може стверджувати, що літаком перевозили військовополонених.
Якщо б там були хоч якість фото чи відео, які вони могли б показати, що там перебували наші військовополонені – вони б це вже використали. Ми не бачили жодних ознак того, що у літаку була така велика кількість людей,
– зазначив Лубінець.
Він додав, що деякі експерти показували, що цей літак приземлився, скинув вантаж та вже відлітав з аеродрому. Тобто у нього був зворотній вектор руху. Саме тому у ситуації повинні розбиратися експерти – бажано міжнародні, які можуть чітко сказати, що там відбулося.
Лубінець зазначив, що варто не забувати, що війна продовжується – а це був військовий літак.
Що відомо про падіння Іл-76
- 24 січня над Бєлгородською областю впав російський літак Іл-76. Пропагандисти одразу звинуватили в інциденті Україну та заявили, що у літаку перевозили українських полонених. Звісно, жодних доказів цього вони не прикріпили.
- Єдиним нібито "доказом" є опублікований "список" полонених. Однак щодо нього є питання – у списку знайшли військовослужбовця – Коноваленко Максим Анатолійович 1990 року народження, якого обміняли під час наймасштабнішого обміну військовополоненими 3 січня 2024.
- Служба безпеки України заявила, що відкрила кримінальне провадження за цим фактом. Днем раніше Володимир Зеленський закликав провести міжнародне розслідування падіння літака Іл-76. За його словами, потрібно встановити всі факти.