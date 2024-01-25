Відповідну інформацію 24 Каналу повідомила пресслужба структури. Розслідування факту падіння Іл-76 триває.

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Деталі від СБУ

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака російської армії Іл-76 у Бєлгородській області. Зазначається, що розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу України. Мовиться про порушення законів та звичаїв війни.

Наразі структура проводить комплекс заходів для з'ясування усіх обставин падіння російського літака. Досудове розслідування триває.

Варто додати! У вечірньому зверненні 24 січня Володимир Зеленський заявив, що Україна просить міжнародного розслідування факту падіння літака Іл-76. Він зазначив, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Саме тому потрібно встановити всі чіткі факти.

Що відомо про падіння Іл-76