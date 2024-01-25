Соответствующую информацию 24 канала сообщила пресс-служба структуры. Расследование факта падения Ил-76 продолжается.

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Подробности от СБУ

СБУ открыла уголовное производство по факту падения самолета российской армии Ил-76 в Белгородской области. Отмечается, что расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.

В настоящее время структура проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения российского самолета. Досудебное расследование продолжается.

Следует добавить! В вечернем обращении 24 января Владимир Зеленский заявил, что Украина требует международного расследования факта падения самолета Ил-76. Он отметил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Вот почему нужно установить все четкие факты.

Что известно о падении Ил-76