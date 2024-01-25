Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что требуется расследование падения Ил-76.
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Лубинец о падении Ил-76
Дмитрий Лубинец отметил, что пока неизвестно, что или кто находился в сбитом Ил-76. По информации омбудсмена, он не может утверждать, что самолетом перевозили военнопленных.
Если бы там были хоть качество фото или видео, которые они могли бы показать, что там находились наши военнопленные – они бы это уже использовали. Мы не видели никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей,
– отметил Лубинец.
Он добавил, что некоторые эксперты показывали, что этот самолет приземлился, сбросил груз и уже улетал с аэродрома. То есть у него был обратный вектор движения. Именно поэтому в ситуации должны разбираться эксперты – желательно международные, которые могут четко сказать, что там произошло.
Лубинец отметил, что не стоит забывать, что война продолжается – а это был военный самолет.
Что известно о падении Ил-76
- 24 января над Белгородской областью упал российский самолет Ил-76. Пропагандисты сразу обвинили в инциденте Украину и заявили, что в самолете перевозили украинских пленных. Конечно, никаких доказательств этого они не прикрепили.
- Единственным якобы "доказательством" является опубликованный "список" пленных. Однако по нему есть вопросы – в списке нашли военнослужащего – Коноваленко Максим Анатольевич 1990 года рождения, которого обменяли во время масштабного обмена военнопленными 3 января 2024.
- Служба безопасности Украины заявила, что открыла уголовное производство по данному факту. Днем ранее Владимир Зеленский призвал провести международное расследование падения самолета Ил-76. По его словам, нужно установить все факты.