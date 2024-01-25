В эфире 24 Канала генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сказал, чего Россия пытается добиться, продвигая свою версию падения самолета. Стоит отметить, что сейчас председательствующая в ООН Франция отказала России. В то же время, росСМИ пишут якобы Париж предложил перенести заседание на 25 января.
Важно Россияне хватаются за катастрофу Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине: анализ ISW
Упал необычный Ил-76
Страна-агрессор использует падение самолета Ил-76 для своих циничных целей. Вероятно, таким образом россияне хотят прекратить обмены пленными.
Только непонятно что это им даст. По последней информации, у Украины есть настолько большой накопленный обменный фонд, что уже подняли вопрос об открытии третьего лагеря для российских военнопленных,
– сказал Ягун.
В России много самолетов Ил-76, но потерпел крушение необычный борт. Упал модернизированный самолет, который мог принимать на свой борт не людей, а большие грузы.
Вполне вероятно, что этот маршрут через Иран, который Ил-76 совершил накануне катастрофы, обусловлен тем, что оккупанты везли не просто ракеты, а могли транспортировать часть комплекса С-300.
– добавил генерал-майор СБУ в запасе.
Он отметил, что на видео, где зафиксировано падение самолета, видно, что с судна выпадали большие объекты, напоминавшие либо паллеты с большим грузом, либо элементы военной техники.
Что указывает на ложь России
Упавший 24 января вражеский самолет не был приспособлен для перевозки личного состава, потому что есть Ил-76, которые имеют две палубы для десанта и могут перевозить до 250 – 260 человек.
То, что россияне утверждают, что якобы предупреждали нашу сторону, что будут подвозить самолетами пленных, а украинская сторона якобы проигнорировала – выглядит довольно дико,
– подчеркнул Ягун.
Любой обмен пленными – это чрезвычайная специальная операция, в ходе которой достигается договоренность не проводить жестких действий, например, диверсионную работу или тем более сбитие самолетов в зоне проведения обмена.
Согласованная информационная атака на Украину и мир фейками о самолете, отсутствие какой-либо информации, недопущение на место крушения гражданского персонала, закрытие какой-либо информации говорит о том, что Россия скрывает, что на самом деле было в самолете и почему такая катастрофа произошла,
– убежден генерал-майор СБУ в запасе.
Цель оккупантов может заключаться в том, чтобы обвинить Украину в отсутствии договороспособности, то есть, что с Украиной не о чем говорить, и наше государство не может быть субъектом международного права. Также показать, что якобы Украина не умеет и не может пользоваться оружием западного образца, поэтому его нужно забрать или вообще не давать.
Самая большая проблема, в которую сейчас Россия сама себя загнала, это отсутствие действенных доказательств того, что на самолете были пленные и отсутствие возможности доказать правдивость своей информации.
"Меня, как и всех людей в Украине, сейчас беспокоит только один вопрос, если на борту не было военнопленных, то где они и что с ними", – сказал Ягун.
Что говорят в Украине о падении Ил-76
- В Вооруженных Силах Украины подтвердили падение борта. К тому же, там уточнили, что Ил-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300.
- Начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник сообщил, что в настоящее время ведомство не может подтвердить, что российский военный самолет Ил-76 поразили украинские Силы обороны. Информация об инциденте с российским Ил-76 выясняется.
- В то же время ГУР МО подтвердило, что на 24 января готовили обмен военнопленными. Однако информацию, могли ли они находиться на борту самолета – проверяют.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не делать досрочных выводов и доверять только официальным источникам.
- Ситуация со сбитым Ил-76 находится на личном контроле президента Владимира Зеленского. Глава государства уже заслушал доклады по инциденту с падением самолета и обменом от Рустема Умерова, Кирилла Буданова, Сергея Шапталы, Василия Малюка и Валерия Залужного.
- Президент Украины заявил, что наше государство будет настаивать на международном расследовании.