Институт изучения войны проанализировал заявления Кремля относительно Ил-76, который разбился в Белгородской области 24 января. В России утверждают, что самолет перевозил украинских военнопленных, но Украина отрицает эти обвинения, отмечая необходимость тщательного расследования.

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Попытка дискредитации Украины

По информации ISW, российские официальные лица и пропагандисты активно используют инцидент с Ил-76 для распространения недоверия к украинским властям. Они обвиняют Киев в преднамеренном сбитии самолета, что могло бы спровоцировать внутреннее недовольство и уменьшить международную поддержку.

Российские актеры информационного пространства хватаются за катастрофу Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать волю Запада по оказанию помощи,

– констатируют аналитики.

Украинские официальные лица отвергают российские обвинения, отмечая отсутствие доказательств и необходимость независимого расследования. В то же время российские заявления о якобы использовании Украиной западных ракетных систем для сбития Ил-76 могут прекратить поставки критически важных систем ПВО от западных партнеров.

Обратите внимание! Инцидент из Ил-76 вызвал широкий резонанс у международных и украинских медиа. Российские пропагандисты, в частности, Маргарита Симоньян, активно распространяют искаженную информацию о катастрофе. В частности, Симоньян опубликовала список военнопленных, якобы находившихся на борту. Но впоследствии оказалось, что по меньшей мере одного из бойцов уже обменяли раньше.

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