Институт изучения войны проанализировал заявления Кремля относительно Ил-76, который разбился в Белгородской области 24 января. В России утверждают, что самолет перевозил украинских военнопленных, но Украина отрицает эти обвинения, отмечая необходимость тщательного расследования.
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Попытка дискредитации Украины
По информации ISW, российские официальные лица и пропагандисты активно используют инцидент с Ил-76 для распространения недоверия к украинским властям. Они обвиняют Киев в преднамеренном сбитии самолета, что могло бы спровоцировать внутреннее недовольство и уменьшить международную поддержку.
Российские актеры информационного пространства хватаются за катастрофу Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать волю Запада по оказанию помощи,
– констатируют аналитики.
Украинские официальные лица отвергают российские обвинения, отмечая отсутствие доказательств и необходимость независимого расследования. В то же время российские заявления о якобы использовании Украиной западных ракетных систем для сбития Ил-76 могут прекратить поставки критически важных систем ПВО от западных партнеров.
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Больше о реакции на падение Ил-76
- Как ни странно, западные страны продолжают поддерживать наше государство и призывают к объективному расследованию обстоятельств катастрофы.
- Российские заявления о катастрофе Ил-76 и их попытки использовать этот инцидент в пропагандистских целях вызывают беспокойство среди международного сообщества.
- В то же время Украина продолжает принимать меры по защите воздушного пространства и контролю над ситуацией на границе с Россией. Командующий Воздушными Силами Николай Олещук констатировал, что наше государство имеет право на воздушную оборону.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении акцентировал внимание на важности установления всех фактов относительно катастрофы. Глава государства отметил, что Киев работает над расследованием инцидента и судьбы всех пленных.
- Есть предположение, что на борту этого самолета Кремль перевозил никаких не военнопленных, а ракеты к комплексам С-300, которыми регулярно атакует Украину