Інститут вивчення війни проаналізував заяви Кремля щодо Іл-76, який розбився в Бєлгородській області 24 січня. Так, у Росії стверджують, що літак перевозив українських військовополонених, але Україна заперечує ці звинувачення, наголошуючи на необхідності ретельного розслідування.

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Спроба дискредитації України

За інформацією ISW, російські офіційні особи та пропагандисти активно використовують інцидент з Іл-76 для поширення недовіри до української влади. Вони звинувачують Київ в умисному збитті літака, що могло б спровокувати внутрішнє невдоволення та зменшити міжнародну підтримку.

Російські актори інформаційного простору хапаються за катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати волю Заходу щодо надання допомоги,

– констатують аналітики.

Українські офіційні особи відкидають російські звинувачення, наголошуючи на відсутності доказів та необхідності незалежного розслідування. Водночас російські заяви про нібито використання Україною західних ракетних систем для збиття Іл-76 можуть мати на меті зупинити постачання критично важливих систем ППО від західних партнерів.

Зверніть увагу! Інцидент з Іл-76 викликав широкий резонанс у міжнародних та українських медіа. Російські пропагандисти, зокрема Маргарита Симоньян, активно поширюють викривлену інформацію про катастрофу. Зокрема, Симоньян опублікувала список військовополонених, які нібито були на борту. Але згодом виявилося, що щонайменше одного з бійців уже обміняли раніше.

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