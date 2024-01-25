В декабре 2023 года зафиксировали 81 случай использования российских гранат с отравляющими веществами. Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудик.

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Россияне используют новый вид гранат с ядовитым газом

Известно, что в декабре впервые зафиксировали применение гранаты РГ-Во.

Эта граната содержит хлорацетофенон - вещество удушающего действия, запрещена Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов.

Так, в Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники предполагают, что в случае попадания такого боеприпаса в помещение или блиндаж достаточно 5 минут, чтобы убить там людей.

Установлено, что образец гранаты изготовлен в 2023 году на заводе, который работает еще со времен СССР.

Таким образом, в 2017 году россия солгала о выполнении взятых на себя обязательств в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года. Согласно которой должна была уничтожить само оружие и производственные мощности, где оно изготавливалось,

- отметил капитан Андрей Рудик.

В Центре не исключают, что сегодня Россия пытается изучать реакцию мирового сообщества, чтобы впоследствии расширить номенклатуру использования химического оружия.

Справка! В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники отметили, что по состоянию на январь 2024 года с начала широкомасштабного российского вторжения зафиксировано 626 атак с использованием химических веществ. До декабря 2023 года оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.

Случаи использования химического оружия россиянами