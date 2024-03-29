Мовиться про Одеську і Харківську області. Посольство також зазначило, як їхні громадяни можуть виїхати з цих регіонів.

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Казахам радять виїхати з Одеської й Харківської областей

У посольстві опублікували повідомлення, що у зв'язку зі зростанням напруженості та нестабільною безпековою ситуацією в Одеській та Харківській областях, казахське диппредставництво в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити ці області.

Зазначаємо, що для виїзду з України до Казахстану громадяни Республіки Казахстан можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, далі – комерційним авіасполученням,

– наголосили у посольстві.

Диппредставники також зауважили, що у разі виїзду через Польщу громадянам Казахстану необхідно мати шенгенську візу. Для виїзду через Молдову віза не потрібна.

Водночас посольство закликало всіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та своєчасно йти в укриття. Крім того, дипломати поділилися контактами, куди можна звернутися громадянам Казахстану в разі потреби.

Громадяни Казахстану у разі виникнення питань чи проблем можуть звернутися за номерами:

контактними номерами Консульського відділу Посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.

гарячою лінією для громадян Казахстану (в екстрених випадках): +380673470408.

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