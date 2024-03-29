Говорится об Одесской и Харьковской областях. Посольство также отметило, как их граждане могут выехать из этих регионов.

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Казахам советуют выехать из Одесской и Харьковской областей

В посольстве опубликовали сообщение, что в связи с ростом напряженности и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях, казахское диппредставительство в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть эти области.

Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан граждане Республики Казахстан могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческим авиасообщением,

– отметили в посольстве.

Диппредставители также отметили, что в случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для выезда через Молдову виза не нужна.

В то же время посольство призвало всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и своевременно идти в укрытие. Кроме того, дипломаты поделились контактами, куда можно обратиться гражданам Казахстана в случае необходимости.

Граждане Казахстана в случае возникновения вопросов или проблем могут обратиться по номерам:

контактным номерам Консульского отдела Посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.

горячей линии для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.

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