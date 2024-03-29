Говорится об Одесской и Харьковской областях. Посольство также отметило, как их граждане могут выехать из этих регионов.
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Казахам советуют выехать из Одесской и Харьковской областей
В посольстве опубликовали сообщение, что в связи с ростом напряженности и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях, казахское диппредставительство в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть эти области.
Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан граждане Республики Казахстан могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческим авиасообщением,
– отметили в посольстве.
Диппредставители также отметили, что в случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для выезда через Молдову виза не нужна.
В то же время посольство призвало всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и своевременно идти в укрытие. Кроме того, дипломаты поделились контактами, куда можно обратиться гражданам Казахстана в случае необходимости.
Граждане Казахстана в случае возникновения вопросов или проблем могут обратиться по номерам:
- контактным номерам Консульского отдела Посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.
- горячей линии для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.
После атак россиян в Харькове и Одесской области были проблемы со светом
- Во время мощной ракетной атаки на Украину ночью 22 марта был нанесен удар по городу Харькову, в результате которого были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Это привело к отключению электроэнергии для жителей города.
- В тот же день Одесса и Одесский район были вынуждены переходить на экстренные отключения света. Причиной стали значительные масштабы повреждений после утреннего обстрела, который цинично осуществили российские захватчики. Поэтому в городе пришлось вводить экстренные графики аварийных отключений света.
- Стоит отметить, что в Одессе энергопитание для абонентов восстановили, однако в Харькове ситуация со светом оказалась сложнее. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов 28 марта заявил, что есть возможность обеспечения электроэнергией всех абонентов в течение ночи на 100%.