Сейчас есть возможность ночью предоставить электроснабжение всем 100% абонентов в Харькове. Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Отключение света в Харькове

После полного блэкаута в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру Харькова, электроэнергия возвращается в дома харьковчан.

Олег Синегубов заявил, что есть возможность обеспечения электроэнергией всех абонентов в течение ночи на 100%.

Далее будем выходить на то, чтобы графики фактически существовали, чтобы люди знали действительно, по каким часам будет электроэнергия, а где нужно переждать,

– отметил он.

Чиновник также добавил, что сейчас свет в городе выключают на 6 часов ежедневно, однако планируется сократить этот период в 2 – 3 раза.

"Хотим выйти где-то примерно четыре или два часа нет", – отметил Синегубов.

Городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона также отметил, что в городе довольно напряженная ситуация с электроснабжением. Отключение света действуют во всех районах Харькова. Он также добавил, что иногда могут быть отключения могут случаться не по графику.

В ОВА рассказали, что графики отключения действуют не только в Харькове, но и в 17 других населенных пунктах области, в частности в Харьковском, Богодуховском и Чугуевском районах.

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