Сейчас есть возможность ночью предоставить электроснабжение всем 100% абонентов в Харькове. Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Отключение света в Харькове
После полного блэкаута в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру Харькова, электроэнергия возвращается в дома харьковчан.
Олег Синегубов заявил, что есть возможность обеспечения электроэнергией всех абонентов в течение ночи на 100%.
Далее будем выходить на то, чтобы графики фактически существовали, чтобы люди знали действительно, по каким часам будет электроэнергия, а где нужно переждать,
– отметил он.
Чиновник также добавил, что сейчас свет в городе выключают на 6 часов ежедневно, однако планируется сократить этот период в 2 – 3 раза.
"Хотим выйти где-то примерно четыре или два часа нет", – отметил Синегубов.
Городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона также отметил, что в городе довольно напряженная ситуация с электроснабжением. Отключение света действуют во всех районах Харькова. Он также добавил, что иногда могут быть отключения могут случаться не по графику.
В ОВА рассказали, что графики отключения действуют не только в Харькове, но и в 17 других населенных пунктах области, в частности в Харьковском, Богодуховском и Чугуевском районах.
Последствия массированного обстрела Харькова 22 марта
- Синегубов заявил, что на восстановление ТЭЦ-5 в Харькове после массированного вражеского обстрела 22 марта понадобятся годы. Поэтому он заявил, что необходимо искать альтернативные источники электроэнергии для, чтобы обеспечивать жителей города.
- Почти двадцать ракет были выпущены на город, преимущественно атаковали объекты энергетики. В результате в городе возник большой пожар, для ликвидации привлекали пожарный поезд. Движение метро и электротранспорта было прекращено, а от взрывных ударов повреждены жилые здания.
- По причине нехватки электроэнергии в Харькове отопительный сезон завершен раньше запланированного срока. Поставка тепла была прекращена с 26 марта. Процесс восстановления энергетического сектора продолжается.