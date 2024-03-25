Почему не будет отопления в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о досрочном завершении отопительного сезона. Это вынужденный шаг, вызванный массированными обстрелами громады.

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Игорь Терехов Городской голова Харькова В прошлую пятницу враг фактически уничтожил основные энергетические объекты, за счет которых питался наш город.

Терехов отметил, что последние несколько дней коммунальщики и энергетики пытаются устранить последствия обстрела. Однако сделать это, им удалось лишь частично.

По состоянию на сейчас, для некоторых жилых домов уже восстановлено снабжение. Однако дефицит электроэнергии, все же ощущается.

Едва ли не единственной из возможных мер для уменьшения нагрузки на энергосистему видится досрочное завершение отопительного сезона. Только это позволит нам обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан,

– объясняет городской голова.

Когда произойдет отключение

Терехов сообщает, что отключение теплоснабжения в Харькове начнется с 26 марта. При этом, восстановление энергетического сектора продолжится.

Окончание отопительного сезона в городе будет происходить постепенно. Городской голова отметил, что погода на улице достаточно благоприятная для отключения теплоснабжения.