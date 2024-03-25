Какие сейчас пенсии по инвалидности III группы
Пенсии по инвалидности граждан, которым назначена III группа инвалидности, высчитывают в соответствии с индивидуальными показателями. Речь идет о возрасте лица и обстоятельствах приобретения увечья.
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Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возрастных. Лица с III группой получают 50% от пенсии по возрасту. Для других это соотношение следующее:
- лица с инвалидностью І группы имеют 100% пенсии по возрасту;
- II группы – 90%.
На сумму выплат также влияет то, продолжает ли лицо работать. Если гражданин с III группой инвалидности безработный, он получает минимум – 2 520 гривен. А вот, если лицо с этой степенью увечья и в дальнейшем работает, его минимальные выплаты составляют уже 2 093 гривны.
Как изменились выплаты по инвалидности для военных
В отдельном порядке высчитываются выплаты по инвалидности для пострадавших от аварии на ЧАЭС и защитников Украины. Для военных минимальные выплаты, после роста прожиточного минимума, следующие:
- для лиц с инвалидностью І группы, приобретенной вследствие участия в военных действиях – 15 347 гривен;
- для лиц с инвалидностью II группы – 12 396 гривен;
- для лиц с инвалидностью III группы – 8 500 гривен;
- для участников боевых действий – 4 958 гривен.
У ликвидаторов Чернобыльской катастрофы минимальные выплаты по инвалидности составляют:
- для лиц с инвалидностью І группы – 14 308,46 гривны;
- ІІ группы – 11 446,77 гривны;
- ІІІ группы – 8 585,08.