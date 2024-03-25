Какие сейчас пенсии по инвалидности III группы

Пенсии по инвалидности граждан, которым назначена III группа инвалидности, высчитывают в соответствии с индивидуальными показателями. Речь идет о возрасте лица и обстоятельствах приобретения увечья.

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Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возрастных. Лица с III группой получают 50% от пенсии по возрасту. Для других это соотношение следующее:

лица с инвалидностью І группы имеют 100% пенсии по возрасту;

II группы – 90%.

На сумму выплат также влияет то, продолжает ли лицо работать. Если гражданин с III группой инвалидности безработный, он получает минимум – 2 520 гривен. А вот, если лицо с этой степенью увечья и в дальнейшем работает, его минимальные выплаты составляют уже 2 093 гривны.