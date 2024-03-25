Які зараз пенсії по інвалідності III групи

Пенсії по інвалідності громадян, яким призначена III група інвалідності, вираховують відповідно до індивідуальних показників. Йдеться про вік особи та обставини набуття каліцтва.

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Виплати по інвалідності прямо залежать від вікових. Особи з III групою отримують 50% від пенсії за віком. Для інших це співвідношення таке:

особи з інвалідністю І групи мають 100% пенсії за віком;

ІІ групи – 90%.

На суму виплат також впливає те, чи продовжує особа працювати. Якщо громадянин з III групою інвалідності безробітний, він отримує щонайменше – 2 520 гривень. А от, якщо особа з цим ступенем каліцтва і надалі працює, її мінімальні виплати становлять уже 2 093 гривні.