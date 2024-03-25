Чому не буде опалення в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про дострокове завершення опалювального сезону. Це вимушений крок, спричинений масованими обстрілами громади.

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Ігор Терехов Міський голова Харкова Минулої пʼятниці ворог фактично знищив основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живилося наше місто.

Терехов наголосив, що останні декілька днів комунальники та енергетики намагаються усунути наслідки обстрілу. Однак, зробити це, їм вдалося лише частково.

Станом на тепер, для деяких житлових будинків уже відновлено постачання. Проте дефіцит електроенергії, усе ж відчувається.

Чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян,

– пояснює міський голова

Коли відбудеться відключення

Терехов повідомляє, що відключення теплопостачання в Харкові розпочнеться з 26 березня. При цьому, відновлення енергетичного сектору триватиме.

Закінчення опалювального сезону в місті відбуватиметься поступово. Міський голова зазначив, що погода на вулиці достатньо сприятлива для відключення теплопостачання.