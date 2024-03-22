Утром 22 марта российские оккупанты нанесли очередной удар по энергоструктуре Украины. В результате удара зафиксированы проблемы со светом в ряде регионов. В частности, оккупанты ударили по крупнейшей ГЭС в Украине.

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Вынуждены применить отключение света

В официальном канале ДТЭК сообщили, что в Одессе и Одесском районе по состоянию на данный момент вынуждены переходить на экстренные отключения света. В то же время графики применить невозможно.

Причиной стали значительные масштабы повреждений после утренних обстрелов, которые цинично осуществили российские захватчики.

Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев, но для стабилизации энергосистемы области нужно больше времени,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Дополнительная информация об энергетической ситуации в области будет сообщена впоследствии.

Отметим, что диспетчерский центр Укрэнерго работает над стабилизацией работы энергосистемы. Ремонтные бригады Укрэнерго и облэнерго приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после окончания воздушной тревоги.

Кроме того, для поддержки безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь энергосистем Румынии, Словакии, Польши.

В настоящее время перебои с электроэнергией есть только в Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Восстановление питания в этих регионах может занять некоторое время. О сроках окончания выполнения работ по сей день невозможно говорить.

Какая ситуация в других регионах