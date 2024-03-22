Утром 22 марта российские оккупанты нанесли очередной удар по энергоструктуре Украины. В результате удара зафиксированы проблемы со светом в ряде регионов. В частности, оккупанты ударили по крупнейшей ГЭС в Украине.
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Вынуждены применить отключение света
В официальном канале ДТЭК сообщили, что в Одессе и Одесском районе по состоянию на данный момент вынуждены переходить на экстренные отключения света. В то же время графики применить невозможно.
Причиной стали значительные масштабы повреждений после утренних обстрелов, которые цинично осуществили российские захватчики.
Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев, но для стабилизации энергосистемы области нужно больше времени,
– говорится в сообщении ДТЭК.
Дополнительная информация об энергетической ситуации в области будет сообщена впоследствии.
Отметим, что диспетчерский центр Укрэнерго работает над стабилизацией работы энергосистемы. Ремонтные бригады Укрэнерго и облэнерго приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после окончания воздушной тревоги.
Кроме того, для поддержки безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь энергосистем Румынии, Словакии, Польши.
В настоящее время перебои с электроэнергией есть только в Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Восстановление питания в этих регионах может занять некоторое время. О сроках окончания выполнения работ по сей день невозможно говорить.
Какая ситуация в других регионах
- Самая сложная ситуация в результате обстрелов в Харькове. Из-за значительных повреждений остаются обесточенными около 600 тысяч потребителей. Электрики работают над питанием критической инфраструктуры города.
- Кроме того, в Днепропетровской области отключено 150 тысяч потребителей. Ограничения применяются для более чем 10 тысяч абонентов.
- Более того, в Кривом Роге, как уточнил мэр города Александр Вилкул, энергоснабжение возобновлено на 99%, энергетики точечно продолжают его подключать, в основном в Терновском районе.
- В то же время в Хмельницкой области после масштабного обесточивания без света оказались 200 тысяч потребителей. Однако без электроэнергии – более 2 000 абонентов. До сих пор продолжаются восстановительные работы.