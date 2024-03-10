Відтак, Казахстан розслідує вбивство своїх громадян силовиками Росії, інформує 24 Канал.

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Що відомо про інцидент з двома громадянами Казахстану

У росЗМІ розповіли, що 7 березня ФСБ заявила про запобігання теракту в синагозі в Москві, який, як стверджували, готували бойовики осередку ІДІЛ в Афганістані – "Вілаят Хорасан".

Під час затримання терористи чинили збройний опір співробітникам ФСБ і в результаті були нейтралізовані вогнем у відповідь,

– зазначили у російській спецслужбі.

Так, у ФСБ заявили, що за місцем проживання вбитих підозрюваних знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси і компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою.

В росмедіа зазначили, що управління ФСБ у Калузькій області порушило кримінальну справу про підготовку до теракту.

Російські ЗМІ повідомили, що вбиті – громадяни Казахстану.

Відповідно до джерел одного з російських видань, перестрілка ФСБ з загиблими сталася рано вранці 7 березня в селі Коряково Калузької області. Внаслідок цього було вбито двох підозрюваних – 35-річного Сабіта Аширалієва і 32-річного Джанібека Таскулаєва. Зазначається, що вони приїхали в Росію 28 лютого.

В Комітет національної безпеки Казахстану зазначили, що казахстанське громадянство і виїзд цих осіб до Росії підтверджуються. Там наголосили, що за вказаним фактом КНБ ведеться досудове розслідування. "Перевірка здійснюється в тісному контакті з ФСБ Росії в рамках діючих каналів співпраці", – повідомили в КНБ Казахстану.

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