Тобто спецслужби іноземних держав володіють інформацією або через "прослушки" та "злив" даних, або від агентури. Про це 24 Каналу розповів експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що в Москві справді є структури, які можуть готувати теракти.

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Сергій Жирнова припустив, що Росія може організувати теракти для нейтралізації 2 подій:

Путін хоче перекрити наслідки вбивства Олексія Навального та насамперед його похорони, які перетворилися у антипутінські протести. Деяких росіян, які викрикували гасла або ходили з плакатами, вже намагаються посадити у в'язницю або інакшим способом залякати;

глава Кремля хоче перешкодити акції "Опівдні проти Путіна", яка має відбутися близько 12:00 у день президентських виборів Росії, тобто 17 березня. Закрити дільниці не можна, тому єдиний спосіб – створити "терористичну загрозу" і закликати людей не виходити на мітинг.

Хто в Росії організовує теракти

За словами Жирнова, однією зі структур у Росії, яка організовує теракти всередині країни – це Федеральна служба безпеки. Якщо не ФСБ, то Головне розвідувальне управління (ГРУ), потім можуть ПВК "Вагнера", після Служба зовнішньої розвідки (СЗР), далі Міністерство внутрішніх справ (МВС), у Росії навіть МЧС є силовим блоком, який має танки.

"ФСБ вже показала, як робить це у 1999 році. На цьому Владімір Путін прийшов до влади, коли був директором ФСБ. Потім його назначили головою уряду і він залишив замість себе в. о. Ніколая Патрушева. Разом вони організували 4 теракти, але один у Рязані не вдався, їх спіймали на місці злочину. Тоді Патрушев ходив і казав, що "це не гексоген, а цукор", "це не підготовка до теракту, а навчання"", – наголосив експрацівник КДБ.

Згодом ще один теракт відбувся у 2002 році в театрі на Дубровці. Кремль звинувачував чеченських терористів у організації. Але одразу виникає питання, як вони змогли з вибухівкою та зброєю проїхати 2 тисячі кілометрів через тисячі блокпостів і залишилися непоміченими.

Очевидно, що все спланувала ФСБ, яка потім застосовувала нервово-паралітичний газ, щоб приспати 130 з 900 заручників, які були в театрі, зокрема, чеченських терористів, яким окремо ще вистрелили в лоб. Їх не захотіли виводити на судовий розгляд, бо за цим "стирчали вуха" ФСБ,

– зазначив Жирнов.

Цей теракт є хронологічно другим в ряду трьох найбільш гучних злочинів новітнього часу в Росії, поряд із вибухами житлових будинків у Москві, та спаленням школярів в Беслані. "Ланцюг терактів" ще довго можна продовжувати. До них також слід віднести точкові вбивства та отруєння, приміром, критика Кремля Олександра Литвиненка та ексспівробітника військової розвідки Росії Сергія Скрипаля.

У світі попередили про теракт у Росії