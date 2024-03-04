Россия использует пути через Казахстан и Кыргызстан, чтобы покупать товары двойного назначения – то есть те, которые могут использоваться как в гражданской жизни, так и на войне. С начала полномасштабного вторжения экспорт таких предметов в эти страны резко вырос.
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Россия обходит санкции
Издание WSJ пишет, что Россия продолжает успешно обходить западные санкции. В частности, это возможно благодаря открытым границам, непрозрачной торговли и посредникам. Товары, которые покупает Кремль, часто происходят из Китая, где они часто производятся американскими компаниями – в Россию такие товары попадают без разрешения.
Центрально-азиатский торговый путь особенно важен, поскольку он обеспечивает высокую концентрацию товаров западного производства в Россию. Это ключевой путь для микроэлектроники, автомобильных запчастей, предметов роскоши,
– утверждают аналитики.
США и союзники ведут перечень товаров, которые могут использоваться Россией в войне. В частности, санкции распространяются на компьютерные микросхемы, маршрутизаторы и шариковые подшипники, которые используются в танках. В прошлом году в списке было 45 пунктов, в феврале добавлено еще пять.
В то же время издание пишет, что с 2022 года Китай резко нарастил экспорт в Казахстан и Кыргызстан. Экспорт 45 целевых товаров вырос до 1,3 миллиарда долларов в 2023 году – это на 64% больше, чем в 2022 году. Значительная часть этих товаров получает Россия.
Согласно открытым данным, в 2023 году Казахстан купил у Китая беспилотников на 5,9 миллиона долларов и экспортировал такой продукции в Россию на 2,7 миллиона долларов. При этом Казахстан никогда не был крупным производителем БпЛА.
Санкции Азии против России
- На днях Япония расширила список компаний и лиц, подпадающих под санкции – в частности, ограничения коснулись и российского банка "Тинькофф-банк". Кроме этого новые санкции касаются запрета на экспорт в еще 29 российских организаций и замораживания активов 12 человек.
- Недавно Китай прекратил использование платежной карты "Мир". В России карты китайской платежной системы UnionPay, которые были связаны с Huawei Pay, прекратили работать. Это стало результатом введенных США санкций.
- Кроме этого, азиатские монобрендовые магазины бытовой техники LG и Sony начали закрываться по всей России. Так произошло из-за отсутствия поставок нового товара и завершения договоров аренды. Также о закрытии сообщила и немецкая фирма Bosch.