Почему Китай обрывает связи с российскими карточками
Пользователи теперь не могут осуществлять оплату с помощью этих карт в местных магазинах через терминалы, передают российские СМИ. Эти ограничения могут быть результатом санкций США против российской Национальной системы платежных карт, которая обрабатывает все транзакции с карт UnionPay в России.
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Представители Huawei заявили, что из-за изменений в работе поставщика платежных услуг Huawei Pay недоступен для пользования на территории России. Они также сообщили, что пока не имеют информации о возможности восстановления доступа.
Кроме того, за пределами России карты "МИР-UnionPay" россельхозбанка прекратили свою работу, сообщили в кредитной организации. Однако обычные карты UnionPay продолжают работать без изменений.
География распространения китайской платежной системы охватывает 183 страны. Часто ее используют туристы в ОАЭ и Турции. Официально UnionPay не присоединялся к санкциям.
Китай и санкции
Ранее 24 Канал сообщал, что несмотря на введение санкций, Китай активно продолжает поставлять товары двойного назначения в Россию. Только за прошлый год Пекин увеличил объем товаропотока на миллиард долларов.
Новые ограничения со стороны США в сфере российского автопрома задели производителей лимузинов, включая те, которые использовались Путиным.
Лидерами по экспорту в Россию стали высокотехнологичные товары, такие как компьютеры, компрессоры, станки, запчасти, турбины, и оптические приборы.