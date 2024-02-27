Санкции и война Китаю безразличны

Китай активно продолжает поставлять в Россию товары двойного назначения. Только за прошлый год Пекин увеличил товаропоток на миллиард долларов.

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Несмотря на санкции, Китай нарастил поставки для оккупантов на 47%. По итогам 2023 года объем китайского экспорта в Россию достиг рекорда – 111 миллиардов долларов. Если сравнить с показателями 2021, до начала полномасштабного вторжения, то они выросли на 65%.

Лидерами по экспорту в Россию стали высокотехнологичные товары. Речь идет о компьютерах, компрессорах, станки, запчасти, турбины, оптические аппараты и тому подобное.

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Что касается "прогресса", то больше всего вырос экспорт транспортных средств и деталей – на 258%. Экспорт легковых автомобилей подскочил на 594%. Что касается товаров двойного назначения, то из Китая на российскую территорию попадали телекоммуникационное оборудование, статические преобразователи, процессоры и камеры.

Если в 2022 году Россия была на 16-м месте по объему китайского экспорта, то уже находится на 7-м месте.