Очередные санкции от США

OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) внесло в санкционный список российскую компанию "Аурус". Это производитель автомобилей из Татарстана, который делает машины представительского и высшего класса.

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Лимузины Aurus пользуются большой популярностью у российской властной верхушки. Сам Путин передвигается на этих лимузинах с 2018 года. Также в 2021 году он участвовал в открытии предприятия, правда, не лично, а в режиме видеоконференции.

Мажоритарным владельцем этой компании является НАМИ – Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Он также оказался под санкциями Соединенных Штатов Америки.

В целом список санкций насчитывает уже около 500 физических и юридических лиц. Поэтому, российский автопром все больше будет ориентироваться на Китай. Однако и здесь не все гладко. Как начали жаловаться сами россияне, новые автомобили быстро выходят из строя, а на запчасти приходится ждать по несколько месяцев.

Напомним, недавно мы писали о том, что россияне национализировали крупнейшего автомобильного дилера на своей территории.