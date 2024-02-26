Чергові санкції від США

OFAC (Управління з контролю за іноземними активами) внесло у санкційний список російську компанію "Аурус". Це виробник автомобілів з Татарстану, який робить машини представницького та вищого класу.

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Лімузини Aurus користуються великою популярністю у російської владної верхівки. Сам Путін пересувається на цих лімузинах з 2018 року. Також у 2021 році він брав участь у відкритті підприємства, щоправда, не особисто, а у режимі відеоконференції.

Мажоритарним власником цієї компанії є НАМІ – Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут. Він також опинився під санкціями Сполучених Штатів Америки.

Загалом список санкцій налічує вже близько 500 фізичних та юридичних осіб. Відтак, російський автопром все більше буде орієнтуватися на Китай. Однак і тут не все гладко. Як почали бідкатися самі росіяни, нові автомобілі швидко виходять з ладу, а на запчастини доводиться чекати по кілька місяців.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни націоналізували найбільшого автомобільного дилера на своїй території.