Формування пропозиції – дещо більше, аніж просто встановлення ціни, зазначає 24 Канал. Разом зі Škoda розповідаємо, як збільшити шанси на те, щоб шальки терезів покупців схилилися на користь бізнесу.

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Розуміння та сегментація аудиторії

Перший крок до успіху – зрозуміти "болі" та потреби своєї аудиторії. Демографічних показників та інших загальних критеріїв мало – потрібно зрозуміти їхню психологію та логіку при прийнятті рішень, на які фактори вони опираються, обираючи між товарами чи послугами. Найкраще рішення тут – адаптація продукту під конкретні потреби.

Глибокий аналіз – ключ до успіху / Фото Unsplash

Також варто розуміти, що цільова аудиторія ніколи не буде однорідною, тому потрібно сегментувати її та формувати відповідний меседж для кожної групи. Це дозволить розширити діапазон пропозиції та збільшити масштаби продажів. Найкраще у цьому допоможе створення персонажів покупців, з описом потреб, мотивації та цілей, яких вони хочуть досягнути.

Ціна – це про сприйняття

Для того, аби вдало підібрати цінову пропозицію, потрібно розуміти, якими фінансовими поняттями оперує аудиторія. Варто спробувати дізнатися, де починається планка "надто дорого" та на якому рівні встановлено розуміння "дешево, отже, неякісно".

Розуміння ціни бізнесу та аудиторії потрібно узгодити / Фото Pixabay

Лише розуміючи ці фактори, можна сформувати цінову пропозицію таким чином, щоб отримати прибуток та запропонувати аудиторії оптимальне, на її погляд, рішення. Ціна – це не лише про цінність продукту чи послуги, а й про те, яку цінність в них вкладає сама аудиторія.

Не варто змагатися з конкурентами – натомість пропонуйте унікальність

Всім подобається почуватись особливими, тож цільова аудиторія будь-якого бізнесу не стане винятком з цього правила. Будьмо відвертими – зараз майже не існує товарів чи послуг, які є єдиними у своїй ніші, проте люди часто проявляють вірність у виборі певних брендів або компаній.

Зробіть аудиторію частиною культури бренду / Фото Unsplash

Тож підприємцям варто спробувати не брати участі у гонитві з конкурентами, яка потребує багато часу, сил та ресурсів. Натомість слід запропонувати аудиторії стати частиною спільноти та можливість вийти за рамки статусу "покупець".

Автомобіль – це теж дещо більше за засіб для пересування

Сучасний світ дуже швидкий, а більшість змін відбувається вкрай стрімко. У такому темпі життя розбиратися із цілим переліком завдань та проблем доводиться буквально щогодини. Впоратися з усім цим набагато легше з допомогою автомобіля, що поєднує зручність та комфорт. Для прикладу, можна звернути увагу на кросовер Škoda Kamiq.

Компактність авто допоможе зберегти час, адже з ним зникає проблема із пошуком місця для паркування. Це реально зробити практично будь-де: кліренс у 18 сантиметрів дозволяє виїхати на бордюр чи без страху припаркуватись поруч із високим тротуаром. Водночас розмір автомобіля зберігає для водія можливість з легкістю маневрувати у будь-яких умовах.

Škoda Kamiq – це поєднання комфорту та можливостей / Фото Škoda

Škoda Kamiq є вдалим поєднанням компактності та комфорту. Просторий салон і висота у метр на задньому сидінні – це переваги, які просто гарантують зручність навіть під час тривалих поїздок. Водночас багажник у 400 літрів дозволить забути про обмеження щодо кількості речей, які туди можна помістити.

Власників Škoda Kamiq неабияк потішить і мотор автомобіля, в якого є аж три опції з "механікою" та "автоматом". Двигун 1,5 TSI може розігнати авто до 213 кілометрів на годину, що є рідкістю для цього класу авто. Цікаво, що навіть такі потужності не будуть вимагати шалених витрат. На малих обертах працює лише один циліндр, який споживає 2 – 3 літри замість звичних для інших автомобілів 6 літрів.

Отже, Škoda Kamiq – це ідеальний вибір для людей, які поважають свій час і прагнуть встигнути всюди. З цим автомобілем планувати свій день буде набагато легше.