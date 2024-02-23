Формирование предложения – несколько больше, чем просто установление цены, отмечает 24 Канал. Вместе с Škoda рассказываем, как увеличить шансы на то, чтобы чаши весов покупателей склонились в пользу бизнеса.

Кстати Выручка, валовая прибыль, денежный поток: как предпринимателям читать финансовые отчеты

Понимание и сегментация аудитории

Первый шаг к успеху – понять "боли" и потребности своей аудитории. Демографических показателей и других общих критериев мало – нужно понять их психологию и логику при принятии решений, на какие факторы они опираются, выбирая между товарами или услугами. Лучшее решение здесь – адаптация продукта под конкретные потребности.

Глубокий анализ – ключ к успеху / Фото Unsplash

Также следует понимать, что целевая аудитория никогда не будет однородной, поэтому нужно сегментировать ее и формировать соответствующий месседж для каждой группы. Это позволит расширить диапазон предложения и увеличить масштабы продаж. Лучше всего в этом поможет создание персонажей покупателей, с описанием потребностей, мотивации и целей, которых они хотят достичь.

Цена – это о восприятии

Для того чтобы удачно подобрать ценовое предложение, нужно понимать, какими финансовыми понятиями оперирует аудитория. Стоит попробовать узнать, где начинается планка "слишком дорого" и на каком уровне установлено понимание "дешево, значит, некачественно".

Понимание цены бизнеса и аудитории нужно согласовать / Фото Pixabay

Только понимая эти факторы, можно сформировать ценовое предложение таким образом, чтобы получить прибыль и предложить аудитории оптимальное, на ее взгляд, решение. Цена – это не только о ценности продукта или услуги, но и о том, какую ценность в них вкладывает сама аудитория.

Не стоит соревноваться с конкурентами – вместо этого предлагайте уникальность

Всем нравится чувствовать себя особенными, поэтому целевая аудитория любого бизнеса не станет исключением из этого правила. Будем откровенны – сейчас почти не существует товаров или услуг, которые являются единственными в своей нише, однако люди часто проявляют верность в выборе определенных брендов или компаний.

Сделайте аудиторию частью культуры бренда / Фото Unsplash

Поэтому предпринимателям стоит попробовать не участвовать в погоне с конкурентами, которая требует много времени, сил и ресурсов. Вместо этого следует предложить аудитории стать частью сообщества и возможность выйти за рамки статуса "покупатель".

Автомобиль – это тоже нечто большее, чем средство для передвижения

Современный мир очень быстрый, а большинство изменений происходит крайне стремительно. В таком темпе жизни разбираться с целым перечнем задач и проблем приходится буквально каждый час. Справиться со всем этим гораздо легче с помощью автомобиля, сочетающего удобство и комфорт. Для примера, можно обратить внимание на кроссовер Škoda Kamiq.

Компактность авто поможет сохранить время, ведь с ним исчезает проблема с поиском места для парковки. Это реально сделать практически в любом месте: клиренс в 18 сантиметров позволяет выехать на бордюр или без страха припарковаться рядом с высоким тротуаром. В то же время размер автомобиля сохраняет для водителя возможность с легкостью маневрировать в любых условиях.

Škoda Kamiq – это сочетание комфорта и возможностей / Фото Škoda

Škoda Kamiq является удачным сочетанием компактности и комфорта. Просторный салон и высота в метр на заднем сиденье – это преимущества, которые просто гарантируют удобство даже во время длительных поездок. В то же время багажник в 400 литров позволит забыть об ограничениях по количеству вещей, которые туда можно поместить.

Владельцев Škoda Kamiq изрядно порадует и мотор автомобиля, у которого есть целых три опции с "механикой" и "автоматом". Двигатель 1,5 TSI может разогнать авто до 213 километров в час, что является редкостью для этого класса авто. Интересно, что даже такие мощности не будут требовать безумных затрат. На малых оборотах работает только один цилиндр, который потребляет 2 – 3 литра вместо привычных для других автомобилей 6 литров.

Итак, Škoda Kamiq – это идеальный выбор для людей, которые уважают свое время и стремятся успеть везде. С этим автомобилем планировать свой день будет намного легче.