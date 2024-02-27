Магазины бытовой техники закрываются в России

В техподдержке компаний также сообщили, о распродаже остатков товаров. Торговые точки из Южной Кореи, Германии и Японии заменят поставщики из Турции и Китая.

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Напомним! После начала полномасштабного вторжения многие иностранные бренды прекратили поставлять товар в свои филиалы в России. К ним также относятся LG, Bosch и Sony.

Процесс выхода из России затянулся на 2 года из-за долгосрочных договоров аренды, досрочное расторжение которых могло бы привести к значительным штрафам.

Арендатор должен предупредить о прекращении аренды за полгода, поэтому розничным партнерам, которые уходят, проще было "досидеть" до конца контракта, хотя официальные поставки упали,

– добавил представитель одной из компаний.

В данной ситуации, магазины бытовой техники оказались убыточными, а производители больше не нуждаются в продвижении своих товаров в России.



