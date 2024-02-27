Магазини побутової техніки закриваються в Росії
В техпідтримці компаній також повідомили, про розпродаж залишків товарів. Торгові точки з Південної Кореї, Німеччини та Японії замінять постачальники з Туреччини та Китаю.
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Процес виходу з Росії затягнувся на 2 роки через довгострокові договори оренди, дострокове розірвання яких могло б призвести до значних штрафів.
Орендар повинен попередити про припинення оренди за пів року, тому роздрібним партнерам, які йдуть, простіше було "досидіти" до кінця контракту, хоча офіційні поставки впали,
– додав представник однієї із компаній.
В цій ситуації магазини побутової техніки виявилися збитковими, а виробники більше не потребують просування своїх товарів у Росії.