Магазини побутової техніки закриваються в Росії

В техпідтримці компаній також повідомили, про розпродаж залишків товарів. Торгові точки з Південної Кореї, Німеччини та Японії замінять постачальники з Туреччини та Китаю.

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Нагадаємо! Після початку повномасштабного вторгнення багато іноземних брендів припинили постачати товар у свої філіали в Росії. До них також належать LG, Bosch та Sony.

Процес виходу з Росії затягнувся на 2 роки через довгострокові договори оренди, дострокове розірвання яких могло б призвести до значних штрафів.

Орендар повинен попередити про припинення оренди за пів року, тому роздрібним партнерам, які йдуть, простіше було "досидіти" до кінця контракту, хоча офіційні поставки впали,

– додав представник однієї із компаній.

В цій ситуації магазини побутової техніки виявилися збитковими, а виробники більше не потребують просування своїх товарів у Росії.



