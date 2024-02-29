На сколько сократилась прибыль компании

На фоне международных санкций против России начал терять прибыль крупнейший в мире производитель алмазов "Алроса". Таким образом. годовая чистая прибыль компании снизилась на 15,2%.

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В январе Европейский Союз добавил крупнейшего производителя алмазов в России в свой санкционный список из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину,

– говорится в публикации.

По информации, компания заработала 85,18 миллиарда рублей, что около 925 миллионов долларов. Хотя в самой "Алросе" утверждают, что оборот компании вырос на 9,2%.

Что известно о компании "Алроса" "Алроса" – является крупнейшей компанией по добыче алмазов в мире. На нее приходится более 90% всей добычи алмазов в России. Она осуществляет более 90% общей добычи алмазов в России, значительно способствуя доходам правительства и составляя ключевую составляющую экономики страны.

Запрет импорта российских алмазов в ЕС: что известно

В соответствии с решением в рамках 12-го пакета санкций ЕС против России, запрет на алмазы российского производства начал действовать с 1 января 2024 года. В рамках принятых мер был введен запрет на прямой или косвенный импорт, приобретение или передачу алмазов из России.

Обратите внимание! Ограничения в отношении российских алмазов, которые подвергаются обработке в третьих странах, должны быть введены с 1 марта. Санкции будут действовать до 1 сентября текущего года.

Также, в 12-м пакете санкций предусматриваются ограничения на технологии, которые используются Россией в военных целях: