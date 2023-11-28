Еврокомиссия запретила российские алмазы
ЕС запретил продажу российских алмазов в рамках нового 12 пакета санкций, которые направлены на усиление давления на военную экономику агрессора.
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Но было тяжело договориться о том, как лучше ограничить торговлю алмазами. Будучи небольшими и ценными, драгоценные камни легко и выгодно провозить контрабандой. Их можно легко смешивать с другими драгоценными камнями,
– говорится в издании.
Однако такие страны Европы как Бельгия обеспокоены тем, что российская продукция сможет приносить прибыль своему государству, несмотря на санкции ЕС. Драгоценные камни могут найти спрос на рынках Дубая и Индии.
Так что с 1 января 2024 года запланировано запретить камни, происходящие из России, перевозимые транзитом или экспортируемые из России и ювелирные изделия с бриллиантами. На алмазы обработанные в третьих странах запрет введут с марта по сентябрь следующего года.
Таким образом, Еврокомиссия хочет ввести систему отслеживания драгоценных камней, чтобы вовремя реагировать на нарушения.