Citigroup проводят реструктуризацию

Корпорация планирует сократить 300 должностей старших менеджеров, чтобы упростить структуру банковской системы. Таким образом, Citigroup хочет отказаться от двух основных операционных подразделений. Сокращения произойдут в 2024 году.

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В то же время планируется сосредоточиться на следующих бизнесах:

торговля;

банковское дело;

услуги;

управление капиталом;

потребительские предложения в США.

Напомним! Citigroup – крупнейший международный банк и крупнейший банк США среди холдингов с марта 2007 года.

Кроме сокращения старших менеджеров, также планируется уволить 7 тысяч работников. В этой связи корпорация уже выделила 650 миллионов долларов на выходное пособие.

По состоянию на 21 ноября акции компании упали на 0,22% до 45,26 доллара. Это связано с информацией о реструктуризации банка.