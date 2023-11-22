Citigroup проводят реструктуризацию
Корпорация планирует сократить 300 должностей старших менеджеров, чтобы упростить структуру банковской системы. Таким образом, Citigroup хочет отказаться от двух основных операционных подразделений. Сокращения произойдут в 2024 году.
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В то же время планируется сосредоточиться на следующих бизнесах:
- торговля;
- банковское дело;
- услуги;
- управление капиталом;
- потребительские предложения в США.
Кроме сокращения старших менеджеров, также планируется уволить 7 тысяч работников. В этой связи корпорация уже выделила 650 миллионов долларов на выходное пособие.
По состоянию на 21 ноября акции компании упали на 0,22% до 45,26 доллара. Это связано с информацией о реструктуризации банка.