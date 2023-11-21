Американская финансовая группа Citigroup намерена сократить более 300 топ-менеджеров в рамках внутренней реорганизации, призванной упростить корпоративную структуру банковской группы.
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Сегодня мы поделились с нашими коллегами следующим уровнем изменений во многих наших бизнесах и функциях, поскольку мы продолжаем приводить организационную структуру Citi в соответствие с нашей новой, упрощенной операционной моделью.
– говорится в заявлении Citigroup.
Сокращения топ-менеджеров начнутся в начале 2024 года. Такая реструктуризация станет самой большой для Citigroup за последние два десятилетия.
Кого еще будут сокращать
Компания объявила о сокращении 10% топ-менеджеров, занимающих позиции на два уровня ниже исполнительного директора. Помимо этого компания сократит 7 тысяч сотрудников до конца этого года и для этого зарезервировала 650 миллионов долларов на выходное пособие.
Построение успешного банка требует от каждого из нас большой преданности, упорного труда и устойчивости,
– говорится в служебной записке к персоналу.
Группа откажется от двух основных операционных подразделений и сосредоточится на пяти ключевых направлениях бизнеса: торговля, банковское дело, услуги, управление активами и потребительский рынок в США.