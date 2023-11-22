Citigroup проводять реструктуризацію

Корпорація планує скоротити 300 посад старших менеджерів аби спростити структуру банківської системи. Таким чином Citigroup хоче відмовитися від двох основних операційних підрозділів. Скорочення відбудуться у 2024 році.

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Натомість планується зосередитися на наступних бізнесах:

торгівля;

банківська справа;

послуги;

управління капіталом;

споживчі пропозиції у США.

Нагадаємо! Citigroup – це найбільший міжнародний банк та найбільший банк США серед холдингів з березня 2007 року.

Окрім скорочення старших менеджерів, також планується звільнити 7 тисяч працівників. У зв'язку з цим корпорація уже виділила 650 мільйонів доларів на вихідну допомогу.

Станом на 21 листопада акції компанії впали на 0,22% до 45,26 долара. Це пов'язано з інформацією про реструктуризацію банку.