Єврокомісія заборонила російські алмази

Тож ЄС заборонив продаж російських алмазів у рамках нового 12 пакету санкцій, які спрямовані посилити тиск на військову економіку агресора.

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Але було важко домовитися про те, як найкраще обмежити торгівлю алмазами. Бувши невеликими та надзвичайно цінними, дорогоцінні камені легко та вигідно провозити контрабандою. Їх можна легко змішувати з іншим дорогоцінним камінням,

– йдеться у виданні.

Проте такі країни Європи як Бельгія занепокоєні тим, що російська продукція зможе приносити прибуток своїй державі попри санкції ЄС. Дорогоцінні камені можуть знайти попит на ринках Дубаю та Індії.

Зверніть увагу! Під час переговорів щодо санкцій проти Росії, втрутилися країни Великої сімки й інші індустріально розвинені демократії світу, які підтримали рішення глобально заборонити алмази.

Тож з 1 січня 2024 року заплановано заборонити камені, що походять з Росії, перевозяться транзитом або експортуються з Росії та ювелірні вироби з діамантами. Натомість на алмази оброблені в третіх країнах заборону введуть з березня по вересень наступного року.

Таким чином Єврокомісія хоче запровадити систему відстеження дорогоцінних каменів аби вчасно реагувати на порушення.

Нагадаємо! До 12 пакету санкцій належить обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро. Зокрема це стосується експорту верстатів та деталей машин.