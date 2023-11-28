Єврокомісія заборонила російські алмази
Тож ЄС заборонив продаж російських алмазів у рамках нового 12 пакету санкцій, які спрямовані посилити тиск на військову економіку агресора.
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Але було важко домовитися про те, як найкраще обмежити торгівлю алмазами. Бувши невеликими та надзвичайно цінними, дорогоцінні камені легко та вигідно провозити контрабандою. Їх можна легко змішувати з іншим дорогоцінним камінням,
– йдеться у виданні.
Проте такі країни Європи як Бельгія занепокоєні тим, що російська продукція зможе приносити прибуток своїй державі попри санкції ЄС. Дорогоцінні камені можуть знайти попит на ринках Дубаю та Індії.
Тож з 1 січня 2024 року заплановано заборонити камені, що походять з Росії, перевозяться транзитом або експортуються з Росії та ювелірні вироби з діамантами. Натомість на алмази оброблені в третіх країнах заборону введуть з березня по вересень наступного року.
Таким чином Єврокомісія хоче запровадити систему відстеження дорогоцінних каменів аби вчасно реагувати на порушення.