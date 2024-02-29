На скільки скоротився прибуток компанії

На тлі міжнародних санкцій проти Росії почав втрачати прибуток найбільший у світі виробник алмазів "Алроса". Відтак, річний чистий прибуток компанії знизився на 15,2%.

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У січні Європейський Союз додав найбільшого виробника алмазів у Росії до свого санкційного списку через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну,

– йдеться в публікації.

За інформацією, компанія заробила 85,18 мільярда рублів, що близько 925 мільйонів доларів. Хоча в самій "Алросі" стверджують, що оборот компанії зріс на 9,2%.

Що відомо про компанію "Алроса" "Алроса" – є найбільшою компанією з видобутку алмазів у світі. На неї припадає понад 90% всього видобутку алмазів у Росії. Вона здійснює понад 90% загального видобутку алмазів у Росії, значно сприяючи доходам уряду та становлячи ключову складову економіки країни.

Заборона імпорту російських алмазів до ЄС: що відомо

Відповідно до рішення в межах 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії, заборона на алмази російського виробництва почала діяти з 1 січня 2024 року. У межах прийнятих заходів було введено заборону на прямий або непрямий імпорт, придбання або передачу алмазів з Росії.

Зверніть увагу! Обмеження стосовно російських алмазів, які піддаються обробці у третіх країнах, мають бути введені з 1 березня. Санкції будуть діяти до 1 вересня поточного року.

Також, в 12-му пакеті санкцій передбачаються обмеження на технології, які використовуються Росією у військових цілях: